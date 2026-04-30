Auto, luci di stop in modalità intermittente: cosa cambia da luglio

A determinare questo cambiamento è il Regolamento UE 2019/2144, ovvero quello che regolamenta i sistemi ADAS obbligatori. Gli "Advanced Driver Assistance Systems" appunto rappresentano tecnologie elettroniche avanzate che assistono il conducente, migliorando la sicurezza attiva e il comfort di guida. Usando sensori, telecamere e radar, monitorano l'ambiente circostante per prevenire incidenti, intervenendo automaticamente (frenata, sterzo) in caso di pericolo.

Cosa cambia

Una specifica è importante: il nuovo sistema lavora solamente nei casi di frenata di emergenza, dunque non quando si agisce nelle frenate graduali che continueranno a prevedere la luce fissa quando il conducente schiaccia il pedale del freno. La novità interverrà infatti con le frenate d’emergenza con il veicolo che procede oltre i 50 km/h e diminuisce la velocità oltre i 6 metri al secondo quadrato. Solamente in questo specifico caso le luci dello stop cominceranno a lampeggiare in maniera veloce. Il tutto gestito attraverso l’elettronica di bordo che avrà la facoltà di interpretare in tempo praticamente reale i dati di velocità, ma anche la pressione sul pedale e anche gli interventi dell'Abs.

L'obiettivo

Quale l'obiettivo finale? Quello di proporre un segnale intermittente che il cervello umano è in grado di recepire ed elaborare più rapidamente di una luce fissa e di conseguenza consentire di ottenere quasi 4,5 metri di spazio di frenata in più per chi segue l’auto che ha attivato una frenata d'emergenza.