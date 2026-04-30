Auto, luci di stop in modalità intermittente: cosa cambia da luglio

La novità riguarda, solamente nei casi di fermata d'emergenza, i veicoli di nuova immatricolazione nell’ambito dell'Unione Europea. Scatterà dal 7 luglio prossimo, quando le auto dovranno essere dotate di un sistema di segnalazione denominato "Emergency Stop Signal" (ESS)
Una novità specifica riguarderà tutte le automobili di nuova immatricolazione nell’ambito dell'Unione Europea. A partire dal 7 luglio prossimo, infatti, questi veicoli dovranno essere dotati obbligatoriamente di un sistema di segnalazione di frenata d’emergenza, in gergo denominato "Emergency Stop Signal (ESS)". In sostanza le nuove auto dovranno segnalare le frenate d'emergenza con le luci di stop in modalità intermittente.
I sistemi ADAS
A determinare questo cambiamento è il Regolamento UE 2019/2144, ovvero quello che regolamenta i sistemi ADAS obbligatori. Gli "Advanced Driver Assistance Systems" appunto rappresentano tecnologie elettroniche avanzate che assistono il conducente, migliorando la sicurezza attiva e il comfort di guida. Usando sensori, telecamere e radar, monitorano l'ambiente circostante per prevenire incidenti, intervenendo automaticamente (frenata, sterzo) in caso di pericolo.
Cosa cambia
Una specifica è importante: il nuovo sistema lavora solamente nei casi di frenata di emergenza, dunque non quando si agisce nelle frenate graduali che continueranno a prevedere la luce fissa quando il conducente schiaccia il pedale del freno. La novità interverrà infatti con le frenate d’emergenza con il veicolo che procede oltre i 50 km/h e diminuisce la velocità oltre i 6 metri al secondo quadrato. Solamente in questo specifico caso le luci dello stop cominceranno a lampeggiare in maniera veloce. Il tutto gestito attraverso l’elettronica di bordo che avrà la facoltà di interpretare in tempo praticamente reale i dati di velocità, ma anche la pressione sul pedale e anche gli interventi dell'Abs.
L'obiettivo
Quale l'obiettivo finale? Quello di proporre un segnale intermittente che il cervello umano è in grado di recepire ed elaborare più rapidamente di una luce fissa e di conseguenza consentire di ottenere quasi 4,5 metri di spazio di frenata in più per chi segue l’auto che ha attivato una frenata d'emergenza.
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