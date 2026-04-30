Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Auto, luci di stop in modalità intermittente: cosa cambia da luglio

Motori
©Getty

La novità riguarda, solamente nei casi di fermata d'emergenza, i veicoli di nuova immatricolazione nell’ambito dell'Unione Europea. Scatterà dal 7 luglio prossimo, quando le auto dovranno essere dotate di un sistema di segnalazione denominato "Emergency Stop Signal" (ESS)

Una novità specifica riguarderà tutte le automobili di nuova immatricolazione nell’ambito dell'Unione Europea. A partire dal 7 luglio prossimo, infatti, questi veicoli dovranno essere dotati obbligatoriamente di un sistema di segnalazione di frenata d’emergenza, in gergo denominato "Emergency Stop Signal (ESS)". In sostanza le nuove auto dovranno segnalare le frenate d'emergenza con le luci di stop in modalità intermittente.

I sistemi ADAS

A determinare questo cambiamento è il Regolamento UE 2019/2144, ovvero quello che regolamenta i sistemi ADAS obbligatori. Gli "Advanced Driver Assistance Systems" appunto rappresentano tecnologie elettroniche avanzate che assistono il conducente, migliorando la sicurezza attiva e il comfort di guida. Usando sensori, telecamere e radar, monitorano l'ambiente circostante per prevenire incidenti, intervenendo automaticamente (frenata, sterzo) in caso di pericolo.

Cosa cambia

Una specifica è importante: il nuovo sistema lavora solamente nei casi di frenata di emergenza, dunque non quando si agisce nelle frenate graduali che continueranno a prevedere la luce fissa quando il conducente schiaccia il pedale del freno. La novità interverrà infatti con le frenate d’emergenza con il veicolo che procede oltre i 50 km/h e diminuisce la velocità oltre i 6 metri al secondo quadrato. Solamente in questo specifico caso le luci dello stop cominceranno a lampeggiare in maniera veloce. Il tutto gestito attraverso l’elettronica di bordo che avrà la facoltà di interpretare in tempo praticamente reale i dati di velocità, ma anche la pressione sul pedale e anche gli interventi dell'Abs.

L'obiettivo

Quale l'obiettivo finale? Quello di proporre un segnale intermittente che il cervello umano è in grado di recepire ed elaborare più rapidamente di una luce fissa e di conseguenza consentire di ottenere quasi 4,5 metri di spazio di frenata in più per chi segue l’auto che ha attivato una frenata d'emergenza. 

Approfondimento

Auto, dubbi su clausola per riparazioni da convenzionati: cosa succede
FOTOGALLERY

1/5
Auto

Auto elettriche più economiche, 5 modelli sotto i 25 mila euro

Viaggiare in auto elettrica a meno di 25 mila euro è possibile. Tra i modelli economici a ioni di litio si spazia da vetture prodotte in Cina fino alle vetture del Gruppo Stellantis e Renault 

Vai alla Fotogallery

Motori: ultime notizie

Auto, luci di stop in modalità intermittente: cosa cambia da luglio

Motori

La novità riguarda, solamente nei casi di fermata d'emergenza, i veicoli di nuova...

Audi RS 5, plug-in ad alte prestazioni: il test drive

Gianluca Sepe

Mazda CX 60, prezzo e allestimenti del nuovo SUV: tutte le novità

Auto

La Mazda CX-60 si aggiorna con il model year 2026 senza modificare l’impostazione tecnica di...

5 foto

Genesis, la prova della gamma: GV60, GV70 e GV80

Gianluca Sepe

Accordo Pirelli Univrses per potenziare tecnologia Cyber Tyre

Motori

In base all'accordo, Pirelli acquisisce una quota del 30% in Univrses per rafforzare le soluzioni...

I più letti