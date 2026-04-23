Cassette sicurezza, quando la banca è responsabile per inadempienza

In caso di furti o danneggiamenti, la sentenza del 1999 emessa dalla Corte di Cassazione ha chiarito, come detto, che la banca è responsabile nei confronti del cliente in quanto si presume che il locale adibito alla custodia di oggetti di valore sia dotato di livelli di sicurezza superiori rispetto a un qualsiasi ambiente domestico, così come ad un ufficio dotato di cassaforte. A dare fondamento giuridico a questo assunto è l’articolo 1839 del Codice civile che sancisce l’obbligo per l’istituto di provvedere a garantire nei confronti dei clienti “l’idoneità e la custodia dei locali e l’integrità della cassetta”, si legge sempre su Il Sole 24 Ore.

Per approfondire: Rapina in banca a Napoli, emerse analogie con un colpo fallito nel 2022 a Roma