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Roma, rapina in gioielleria del centro commerciale Euroma2: banditi in fuga

Cronaca
©Ansa

Una banda di cinque rapinatori, a volto coperto e armati di picconi, hanno sfondato le vetrine del negozio, svuotato un estintore e lanciato fumogeni. Muniti di sacchi, hanno fatto razzia di gioielli e sono scappati. Sulla vicenda indaga la polizia

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Paura questa mattina in una gioielleria del centro commerciale Euroma2 nel quadrante sud della Capitale. Una banda di cinque rapinatori, a volto coperto e armati di picconi, hanno sfondato le vetrine del negozio, svuotato un estintore e lanciato fumogeni. Muniti di sacchi, hanno fatto razzia di gioielli e sono scappati. Dalle prime informazioni, all'interno c'erano i dipendenti del negozio. Sulla vicenda indaga la polizia. 

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