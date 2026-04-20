Dopo la rapina di giovedì scorso ai danni di una filiale della banca "Credit Agricole" di piazza Medaglie d'Oro a Napoli sono emerse alcune particolari analogie con un altro colpo, tentato questa volta a Roma da una cosiddetta "banda del buco", ad agosto del 2022. Quel tentativo era stato però interrotto da un crollo che stava per costare la vita ad uno dei banditi. In particolare, quel giorno, il crollo di un tunnel, aveva costretto i vigili del fuoco a lavorare per diverse ore nel tentativo di estrarre uno dei componenti della banda. In quella circostanza erano stati eseguiti cinque arresti, due dei quali notificati ad altrettante persone originarie di Napoli, finite sotto processo e poi assolte a fine febbraio 2023 perché, era emerso, "il fatto non sussisteva".

Il ritorno alla normalità

Intanto si tenta un ritorno alla normalità dopo il colpo della scorsa settimana. L'istituto interessato dalla rapina ha riaperto al pubblico proprio questa mattina alle 8:30. "Avevo appuntamento domani, ma ho tentato la fortuna oggi. Dovrò aspettare ancora per notizie della mia cassetta, l'ansia è costante", ha riferito un correntista. L'accesso alla banca è stato filtrato da due addetti alla vigilanza tramite una porta antipanico e sul posto erano presenti anche due carabinieri. "Io sono stata fortunata perchè la mia cassetta non è stata aperta - ha spiegato una donna all'uscita - ma ora mi aspetto protocolli di sicurezza più rigidi". L'incertezza blocca anche l'iter legale, allungando i tempi per le denunce formali. Resta poi il nodo della sicurezza preventiva: "Chiedevamo da due anni armadi blindati per le cassette - ha analizzato un cliente - ci dicevano che sarebbero arrivati. Se avessi saputo che non li avrebbero mai installati, avrei spostato i miei beni altrove", ha ammesso.