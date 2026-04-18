Rapina in banca a Napoli, geologo: "Cunicolo realizzato da 4 persone"

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Rapina in banca a Napoli, geologo: "Cunicolo realizzato da quattro persone"

Cronaca

Rispetto alle caratteristiche riscontrate e il lavoro realizzato, il cunicolo che sale dalla rete fognaria da una profondità di 4,5 metri, lungo 12 e alto 80 centimetri, potrebbe essere stata realizzato "da quattro persone", ha spiegato l'esperto

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Proseguono le indagini e i sopralluoghi per risalire alla banda della rapina alla filiale di Credit Agricole, il 16 aprile a Napoli. I carabinieri coordinati dalla procura di Napoli continuano a lavorare anche per individuare il percorso utilizzato dai ladri per arrivare al caveau e fuggire dopo la rapina in banca. 

 

Il cunicolo lungo 12 metri e alto 80 centimetri

Il cunicolo scavato e utlizzato dai ladri è lungo 12 metri e alto 80 centimetri. Secondo quanto rilevato dal geometra Gianluca Manin, che partecipa alle verifiche partite subito dopo la rapina, i malviventi hanno realizzato un percorso sotterraneo, partendo dalla parete del collettore, non lontano da un pozzetto, che sale per 4,5 metri dal sottosuolo verso il pavimento, nel punto in cui è stato praticato il buco che ha permesso l'ingresso di almeno due malviventi e poi la fuga del gruppo. Da quanto mostra un video, che fornisce una elaborazione tridimensionale realizzata dal geologo, il cunicolo nel sottosuolo passa sotto il caveau della banca, dove giovedì scorso i banditi hanno effettuato il colpo in pieno giorno, rubando il contenuto di diverse decine di cassette di sicurezza barricandosi per ore nella filiale e tenendo in ostaggio 25 persone, tra clienti e dipendenti. 

Le ipotesi

Secondo l'esperto, l'opera potrebbe essere stata realizzata "in due periodi". L'hanno abbandonato e poi ripreso, perché la terra che era fuori era troppo poca rispetto a quella che manca, quindi hanno fatto in modo che l'acqua della corrente della fogna portasse via il terreno", spiega ancora Manin. "Non c'era abbastanza terreno, quindi secondo me a causa delle piogge di questo inverno, che sono state estremamente frequenti, l'hanno dovuto abbandonare", precisa ancora, parlando di un lavoro progettato da tempo e durato mesi. Rispetto alle caratteristiche riscontrate e il lavoro realizzato, il cunicolo che sale dalla rete fognaria da una profondità di 4,5 metri, lungo 12 e alto 80 centimetri, potrebbe essere stata realizzato, dice Manin, "da quattro persone". 

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