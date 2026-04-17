Cronaca
Un colpo studiato nei dettagli: le ipotesi sulla rapina a Napoli
Dall’accesso alla rete fognaria agli scavi fino al caveau, passando per una gestione degli ostaggi apparsa tutt’altro che improvvisata: la possibile ricostruzione del colpo da film nel quartiere Arenella
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