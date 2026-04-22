Le quote variano invece per "i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno". Per i dipendenti infatti in questo caso vale quota 98,6, con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni, mentre perglil autonomi è in vigore quota 99,6 con età minima di 63 anni e 7 mesi. Infine, per "i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno", è prevista per i dipendenti quota 99,6 con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni e per gli autonomi quota 100,6 con età minima di 64 anni e 7 mesi.