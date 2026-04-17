“I dati relativi alla consultazione digitale del cedolino della pensione confermano il ruolo centrale della digitalizzazione nel migliorare l’accessibilità, la chiarezza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini e spingono a costruire un sistema sempre più efficiente, trasparente e vicino alle esigenze degli utenti”, spiega l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale. “L’impegno dell’Istituto per il presente e per il futuro è di rendere sempre più chiaro il contenuto del cedolino, grazie alla progressiva revisione e semplificazione delle voci utilizzate e alla spiegazione delle diverse attività che incidono sull’importo mensile, ad esempio:



Conguagli fiscali a credito o a debito relativi all’IRPEF o alle addizionali regionali e comunali;

relativi all’IRPEF o alle addizionali regionali e comunali; Conguagli a seguito della dichiarazione dei redditi effettuata tramite modello 730;

effettuata tramite modello 730; Erogazione di maggiorazioni o integrazioni al trattamento minimo;

al trattamento minimo; Recuperi rateizzati di prestazioni indebite;

rateizzati di prestazioni indebite; Applicazione di trattenute per quote associative sindacali, cessione del quinto, pignoramenti presso terzi”.