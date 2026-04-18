Carta d'identità elettronica, addio al formato cartaceo: cosa sapere

Nel primo trimestre del 2026 sono state rilasciate più di 2,6 milioni di carte d’identità elettroniche a cittadini maggiorenni. In questo contesto, circa 1,6 milioni di persone hanno registrato la propria decisione: il 61,1% ha scelto di donare, mentre il 38,9% ha espresso un rifiuto. Resta comunque elevata la quota di chi non si pronuncia, pari al 38%. Guardando all’anno precedente, su oltre 6,3 milioni di documenti emessi, le dichiarazioni raccolte sono state circa 3,77 milioni. In quel caso, i consensi si sono fermati al 59,9%, mentre le opposizioni hanno raggiunto il 40,1%. Secondo quanto spiegato dal direttore del Centro nazionale trapianti, Giuseppe Feltrin, molti cittadini non sono consapevoli del fatto che il rinnovo del documento rappresenta un’occasione per esprimere la propria volontà sulla donazione. Non solo: spesso si ignora anche la possibilità di modificare la decisione in qualsiasi momento. Questa mancanza di conoscenza contribuisce a rendere la scelta meno ponderata, aumentando il rischio di rinunce o mancata dichiarazione.

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