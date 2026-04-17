Adsi, durante l’evento, ha sottolineato come oltre 10.000 dimore siano pronte ad ampliare le proprie attività ma hanno deciso di aspettare e di farlo, eventualmente, solo in presenza di un contesto normativo più favorevole. Per questo, nel corso del dibattito, si è parlato di quali interventi potrebbero migliorare la situazione attuale e valorizzare ancora di più le dimore storiche anche sotto il profilo economico. È stata anche sottolineata la necessità di rafforzare la collaborazione tra istituzioni pubbliche e private. Inoltre, si è parlato dell’importanza dell'estensione dell'Art Bonus ai beni culturali privati, gestiti da fondazioni o realtà del terzo settore, in modo da rendere più sostenibili gli investimenti in manutenzione, restauro e valorizzazione. Federculture ha anche proposto di armonizzare l’Iva per i restauri e le attività del settore culturale, auspicando che si abbassi dal 22 al 5%, in linea con gli altri Paesi europei.