Veicoli commerciali, governo lavora a nuovi incentivi: cosa sappiamo

Al convegno sul settore automotive è intervenuto anche il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Il titolare del Mef, in collegamento video, ha sottolineato che "il governo non vuole assuefarsi alla fase di contrazione strutturale che la filiera dell'auto sta vivendo: nel primo trimestre del 2026 abbiamo avuto qualche segnale positivo, sia sul fronte della produzione sia delle immatricolazioni, in linea con una piccola ripresa dell'economia, ma anche in questo comparto dobbiamo monitorare gli effetti dello choc del conflitto iraniano".

