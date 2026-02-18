Il 25 febbraio la Commissione europea presenterà l’Industrial Accelerator Act, al cui interno sarà presente una norma che prevederà sussidi solo per le auto elettriche, ibride plug-in e a idrogeno costruite in Europa e con almeno il 70% di componenti fabbricati all’interno dell’Unione

Incentivi auto solo se il 70% dei componenti è europeo.

Il provvedimento, anticipato dal Financial Times, vuole proteggere l’industria automobilistica europea, che conta 13 milioni di posti di lavoro e vale l’8% del Pil. Nell’attesa di scoprire tutti i dettagli per capire come dovrà essere fatta “l’auto made in Europe”, soprattutto in materia di batteria dove la produzione è quasi interamente in mano ad aziende asiatiche, è chiaro come anche la UE abbia capito l’importanza di arginare l’avanzata dei marchi cinesi. Perché oltre all’accesso agli incentivi pubblici, il mancato rispetto della percentuale non permetterà l’accesso a forniture per enti statali.