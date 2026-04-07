Come risparmiare carburante in auto consiglie per spendere meno

Ridurre i consumi significa intervenire su stile guida, manutenzione e uso dell’auto. I margini esistono e sono concreti anche senza cambiare veicolo. La differenza si misura nella regolarità di marcia, nello stato degli pneumatici e nella capacità di evitare traffico e sprechi. I dati dichiarati in fase di omologazione difficilmente si ritrovano nella guida di tutti i giorni. Il traffico urbano, le partenze a freddo e i percorsi brevi fanno salire i consumi. Su strade extraurbane e autostrade conta soprattutto la velocità mantenuta. Un’andatura costante e senza variazioni riduce il carburante richiesto dal motore.