Cosmetici, stretta Ue dal 1° maggio: nuove regole per smalti e profumi

Nella "lista nera" del regolamento Ue rientra inoltre il 2-idrossibenzoato di esile (Hexyl Salicylate), associato principalmente ad alcune fragranze floreali contenute nei profumi. Pur non arrivando al divieto totale, la sostanza potrà comparire in una concentrazione ridotta, non superiore al 2%, in boccette ed eau de toilette. La quantità si riduce ulteriormente nel caso di shampoo e bagnoschiuma così come in creme e lozioni, rispettivamente lo 0,5% e lo 0,3%. Per quanto riguarda dentifrici e collutori, la presenza dovrà rasentare lo zero: 0,001%. Forti limitazioni sono applicate anche ai prodotti per l’infanzia, in particolare per i bambini sotto i 3 anni.