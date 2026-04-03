Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cosmoprof, blitz della Guardia di finanza: oltre 200 mila prodotti sequestrati

Cronaca

La merce è risultata non conforme alle normative del Codice del consumo: sono previste sanzioni da un minimo di 516 a un massimo di 25.823 euro. Scoperti anche lavoratori "in nero"

ascolta articolo

Nel corso dei controlli al Cosmoprof Worldwide 2026, in fiera a Bologna, la Guardia di Finanza ha sequestrato 212.401 prodotti, tra cui creme, trucchi e confezioni per la bellezza del corpo. La merce è risultata non conforme alle normative del Codice del consumo: sono previste sanzioni da un minimo di 516 a un massimo di 25.823 euro.

Scoperti anche lavoratori "in nero"

Le verifiche hanno anche permesso di individuare 46 lavoratori "in nero" impiegati da società italiane in mansioni di vendita e stoccaggio magazzino. I datori di lavoro sono stati segnalati all'Ispettorato d'area metropolitana di Bologna per l'applicazione della "maxisanzione" e la conseguente sospensione dell'attività commerciale. Per l'attività "antibagarinaggio" in collaborazione con l'ente Fiera, sono stati ritirati circa 24 titoli di accesso all'evento e sono state accertate 97 violazioni per mancata emissione di scontrini e di omessa installazione del misuratore fiscale.

Cronaca: Ultime notizie

Calcio, Mattarella allo stadio per Palermo-Avellino

Cronaca

Il presidente della Repubblica ha approfittato delle feste pasquali nella città per tornare al...

Bimbo muore in schianto sull'autostrada, era in moto col padre

Cronaca

L'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l'uscita di Asti Est, in...

Maxi rissa nel Lodigiano, ragazzo accoltellato: è gravissimo

Cronaca

Tre i giovani finiti in ospedale. Quello più grave si trova al San Matteo di Pavia in codice...

Pulcini vivi in scatola per Pasqua: l'idea criticata di una scuola

Cronaca

Gli animali sono stati consegnati in piccole scatole decorate a bambini tra i 3 e gli 11 anni....

Napoli, picchia la moglie con una cassa bluetooth: arrestato 48enne

Cronaca

L'uomo, tossicodipendente, si è avvicinato all'auto della moglie chiedendole dei vestiti. Al...

Cronaca: i più letti