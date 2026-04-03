Nel corso dei controlli al Cosmoprof Worldwide 2026, in fiera a Bologna, la Guardia di Finanza ha sequestrato 212.401 prodotti, tra cui creme, trucchi e confezioni per la bellezza del corpo. La merce è risultata non conforme alle normative del Codice del consumo: sono previste sanzioni da un minimo di 516 a un massimo di 25.823 euro.

Scoperti anche lavoratori "in nero"

Le verifiche hanno anche permesso di individuare 46 lavoratori "in nero" impiegati da società italiane in mansioni di vendita e stoccaggio magazzino. I datori di lavoro sono stati segnalati all'Ispettorato d'area metropolitana di Bologna per l'applicazione della "maxisanzione" e la conseguente sospensione dell'attività commerciale. Per l'attività "antibagarinaggio" in collaborazione con l'ente Fiera, sono stati ritirati circa 24 titoli di accesso all'evento e sono state accertate 97 violazioni per mancata emissione di scontrini e di omessa installazione del misuratore fiscale.