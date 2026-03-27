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Cosmetici ai bambini, scatta l’indagine dell’Antitrust: accuse di pratiche scorrette

Cronaca
©Getty

Marketing occulto, micro-influencer giovanissime e mancata tutela dei minori: queste tra le accuse dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro alcuni colossi del settore. Un approccio che, secondo l'AGCM, avrebbe sfruttato la vulnerabilità psicologica di minori, trasformando tendenze estetiche in spinte ad un acquisto non consapevole

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L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato due procedimenti istruttori nei confronti di Sephora Italia S.r.l., Benefit Cosmetics LLC e LVMH Profumi e Cosmetici Italia S.r.l. per presunte pratiche commerciali scorrette legate alla promozione e alla vendita di cosmetici per adulti a bambini e adolescenti, anche al di sotto dei 10-12 anni di età. Le contestazioni riguardano l'omissione di informazioni rilevanti, come avvertenze sull'uso e precauzioni per i minori, sia nei punti vendita fisici che online, nonché l'adozione di strategie di marketing occulto attraverso giovani micro-influencer. Il fenomeno, riconducibile alla cosiddetta "cosmeticoressia", desta preoccupazioni per i potenziali effetti dannosi sulla salute dei minori derivanti dall'uso precoce, frequente e combinato di prodotti come maschere viso, sieri e creme anti-age. Le ispezioni sono state condotte con il supporto del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

Le contestazioni dell'Antitrust: omissioni, inganno e marketing occulto

Al centro delle istruttorie avviate dall'AGCM, ancora in corso, vi è una doppia accusa. Da un lato, le società coinvolte avrebbero omesso o reso ingannevoli informazioni essenziali per i consumatori, in particolare avvertenze e precauzioni relative a cosmetici non destinati né testati su minori, dall'altro lato, l'Autorità contesta l'adozione di una strategia di marketing definita "particolarmente insidiosa" attraverso il ricorso sistematico a giovanissime micro-influencer per stimolare l'acquisto compulsivo di maschere viso, sieri e creme anti-age. Un approccio che, secondo l'Autorità, avrebbe sfruttato la vulnerabilità psicologica di soggetti in età evolutiva, trasformando tendenze estetiche in spinte all'acquisto prive di adeguata consapevolezza. 

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La "cosmeticoressia": un fenomeno con risvolti sanitari

Il termine "cosmeticoressia"  descrive un'ossessione crescente per la cura della pelle che sta coinvolgendo fasce sempre più giovani della popolazione. Dermatologi e pediatri segnalano da tempo gli effetti dannosi di ingredienti attivi come retinolo, acidi e peptidi su pelli giovani e ancora in sviluppo. L'uso precoce, inconsapevole e combinato di un'ampia gamma di cosmetici non testati può provocare irritazioni, dermatiti, alterazioni della barriera cutanea e, in alcuni casi, interferenze endocrine. La preoccupazione dell'Autorità non è dunque solo di natura commerciale, ma investe direttamente la salute pubblica, sollecitando una riflessione più ampia sull'adeguatezza delle normative vigenti e sulla responsabilità dei brand nel comunicare con chiarezza i limiti d'uso dei propri prodotti. Al momento non risultano repliche ufficiali da parte delle aziende coinvolte. 

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