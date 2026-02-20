Bernabei, multa da 400mila euro per pratica commerciale scorretta

Secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'azienda è responsabile di aver diffuso comunicazioni commerciali ingannevoli e omissive sugli annunci di riduzione di prezzo delle bevande alcoliche e non alcoliche pubblicizzate in promozione

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha emesso una sanzione complessiva di 400mila euro a Bernabei s.r.l. e a Bernabei Liquori s.r.l. per pratica commerciale scorretta. È stato accertato che le due società, tramite il sito www.bernabei.it e l'app Bernabei, diffondono comunicazioni commerciali ingannevoli e omissive sugli annunci di riduzione di prezzo delle bevande alcoliche e non alcoliche pubblicizzate in promozione. Lo si legge in una nota dell'Antitrust.

I comportamenti sanzionati dall'Antitrust

In particolare, si legge, "vengono promossi in modo scorretto numerosi prodotti "in offerta" per i quali i prezzi, indicati come "promozionali", sono maggiori o uguali al prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti, contrariamente a quanto previsto dalle norme a tutela dei consumatori per garantire una corretta informazione sui prodotti in offerta. Inoltre, è stata accertata l'indicazione ingannevole e omissiva di prezzi "pieni" e/o di "listino" (presentati come "barrati" sul sito www.bernabei.it e sull'app Bernabei) mai applicati o applicati in maniera del tutto marginale, al di fuori dei periodi promozionali".