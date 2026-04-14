Inps, il contributo per il reddito di libertà sale a 530 euro

La domanda è trasmessa all'Inps esclusivamente tramite i Comuni, che devono inviare solo le domande per le quali abbiano verificato preventivamente il possesso dei requisiti e la validità e completezza dei dati indicati nel modulo, inclusa la sussistenza dello stato di bisogno e il proseguimento del percorso di fuoriuscita dalla violenza. La condizione di povertà, legata a uno stato di bisogno straordinario o urgente, è dichiarata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale. Perché la domanda sia inviata all'Inps le donne devono essere seguite da un centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione e da un servizio sociale.

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