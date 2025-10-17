Povertà abitativa, un fattore di rischio per le vittime di violenza

Il 68% delle donne vittime di violenza domestica non lascia il proprio maltrattante per timore di non avere più un alloggio sicuro, ma spesso sono proprio le mura domestiche a diventare il luogo degli abusi. Senza una casa, però, è difficile fuggire. Soprattutto se ci sono bambini. "Povertà abitativa e violenza economica sono connesse. È fondamentale chiedere aiuto ai centri anti-violenza per costruire un percorso di autonomia", dice Sofia Leda Salati, direttrice del CAV di Milano Ersilia Bronzini