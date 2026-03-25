Tra violenza e occupazione: il divario di genere spiegato con i dati
Quasi il 32% delle donne in Italia ha subito violenza fisica o sessuale, mentre solo il 53% lavora. Gli ultimi dati di ISTAT e Università LIUC fotografano una disuguaglianza strutturale che incide su lavoro, indipendenza ed espone le donne anche al rischio di violenza economica. Ne parliamo con due esperte: "Il gender pay gap è problema di tutti: una società è più ricca quando donne e uomini hanno le stesse opportunità. La politica agisca"
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