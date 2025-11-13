Come e perché la violenza di genere compromette il diritto alla salute

Da un'indagine che ha coinvolto 207 donne nei centri antiviolenza della rete D.i.Re, è emerso che quasi la metà (48,8%) non ha mai preso parte agli screening promossi sul territorio e il 31% ha incontrato barriere nell'accesso ai servizi sanitari. Tra i motivi, l'eccessivo lavoro di cura sulla famiglia e l'annullamento dell'autostima. Per questo è nato il progetto 'La salute è di tutte". La presidente di D.i.Re Carelli: "I diritti non sono neutri neanche in questo ambito"