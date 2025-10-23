Esplora tutte le offerte Sky
Cronaca

Violenza sulle donne, perché denunciare è così difficile

Giulia Mengolini

"Abbiamo un sistema che sulla carta ha tutto, ma dal punto di vista esecutivo e di pratica effettiva di intervento non sta funzionando. E le donne lo sanno", dice a SkyTG24 Manuela Ulivi, avvocata della Casa delle Donne Maltrattate. "Solo a Milano vengono raccolte 5 mila denunce all'anno, ma la metà finisce per essere archiviata perché ci sono solo nove procuratori a occuparsene". E anche i pregiudizi pesano: "Troppo spesso non vengono credute"

