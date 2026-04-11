Introduzione
Assovetro e Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil hanno raggiunto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro di vetro, lampade e display. Il contratto, che interessa oltre 28mila lavoratori, è scaduto lo scorso 31 dicembre e avrà vigenza fino al 31 dicembre 2028.
Quello che devi sapere
Gli aumenti
Come si legge in una nota, l'intesa prevede un aumento complessivo (TEC) di 206 euro nel triennio. L'aumento salariale sui minimi (TEM) sarà di 195 euro (livello D1) diviso in 5 tranche identiche per tutte le tipologie di produzione: 50 euro gennaio 2026, retroattiva; 15 euro da ottobre 2026; 30 euro da gennaio 2027; 25 euro da giugno 2027; 75 euro da luglio 2028. Per un montante complessivo di 4346 euro. Previsto anche per il welfare integrativo l'aumento dello 0,5% (dall'1,5 al 2 %, circa 11 euro) sul fondo di previdenza Fonchim a carico delle imprese.
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La parte normativa
Come spiega Il Sole 24 Ore, nella parte normativa dell’intesa sono stati introdotti nuovi articoli su rappresentanza, con la certificazione degli iscritti da parte delle aziende. Sul tema del calore viene recepito il Protocollo Clima firmato da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria nel luglio 2025, con nuove tutele su salute, ambiente e sicurezza.
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Le nuove tutele
Il contratto inserisce inoltre misure dedicate alla conciliazione degli orari di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori con figli affetti da disturbi dell’apprendimento. Viene recepita integralmente anche la legge sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto, estendendo ai partner tutti i trattamenti contrattuali finora previsti per il coniuge.
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Gender Pay Gap e genitorialità
Sono state inoltre recepite le direttive e le leggi sul Gender Pay Gap e sulla legge per lavoratrici e lavoratori con patologia oncologiche croniche e invalidanti gravi. Sulla genitorialità salgono a 12 le giornate di congedo di paternità, mentre è prevista un’ora aggiuntiva di assemblea per la promozione del fondo sanitario Fasie. Importanti novità anche per ciò che riguarda malattia, accomodamenti ragionevoli, orari di lavoro ed estensione del diritto allo studio.
Gli Osservatori
Il rinnovo ha definito le attività degli Osservatori a livello nazionale, di gruppo e aziendale che si concentreranno su tematiche di grande attualità, dall’Intelligenza Artificiale su cui nell’arco della vigenza contrattuale verranno elaborate linee guida per eventuali accordi, alle malattie professionali e stress lavoro-correlato.
Formazione
Viene potenziata la formazione, con la certificazione delle professionalità di lavoratrici e lavoratori. Potenziata, con ulteriori 8 ore annue la formazione per RLSSA per migliorare la tutela della sicurezza sul lavoro. È stata inoltre normata la condivisione con le rappresentanze sindacali dei dati sui cosiddetti “near miss”, gli incidenti mancati che rappresentano indicatori importanti per la prevenzione.
Gli interventi sul sistema classificatorio
Con il nuovo contratto, Assovetro e i sindacati hanno definito anche una revisione del sistema classificatorio e delle declaratorie professionali. Tra le innovazioni, l’introduzione delle terze lavorazioni e l’aggiornamento di alcuni profili professionali, la valorizzazione della polivalenza e della polifunzionalità e l’istituzione di specifici incontri tra azienda e RSU per la verifica del corretto inquadramento degli addetti. Per il comparto del vetro artistico viene inoltre istituita una commissione paritetica incaricata di analizzarne caratteristiche e fabbisogni produttivi.
Fumarola: accordo per contratto vetro risultato di valore
"La firma dell'accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei settori vetro, lampade e display rappresenta un risultato di grande valore per gli oltre 28mila addetti di questo settore, offrendo un quadro di stabilità e certezze per i prossimi anni”, ha sottolineato sui profili social della Cisl la segretaria generale, Daniela Fumarola. “È un traguardo - si legge - raggiunto grazie alla competenza, alla determinazione e al senso di responsabilità della Femca Cisl e degli altri sindacati. Un accordo che rafforza le tutele e segna passi avanti concreti. Questo rinnovo dimostra come la contrattazione collettiva, quando è guidata da una visione riformista e partecipativa, sia lo strumento fondamentale per migliorare le condizioni di lavoro e accompagnare le transizioni industriali”.
Cosa succede ora
Dopo questo primo accordo, ora l’ipotesi di rinnovo sarà sottoposta alla consultazione di lavoratrici e lavoratori nelle assemblee che si svolgeranno nei prossimi giorni.
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