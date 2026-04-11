"La firma dell'accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei settori vetro, lampade e display rappresenta un risultato di grande valore per gli oltre 28mila addetti di questo settore, offrendo un quadro di stabilità e certezze per i prossimi anni”, ha sottolineato sui profili social della Cisl la segretaria generale, Daniela Fumarola. “È un traguardo - si legge - raggiunto grazie alla competenza, alla determinazione e al senso di responsabilità della Femca Cisl e degli altri sindacati. Un accordo che rafforza le tutele e segna passi avanti concreti. Questo rinnovo dimostra come la contrattazione collettiva, quando è guidata da una visione riformista e partecipativa, sia lo strumento fondamentale per migliorare le condizioni di lavoro e accompagnare le transizioni industriali”.