Bancari, ecco le richieste dei sindacati per il rinnovo del contratto

Fulvio Furlan, segretario generale della Uilca, ha sottolineato: "La richiesta di aumento salariale prevede un recupero dell'inflazione e una quota inerente alla redditività e alla produttività del settore, raggiunte grazie all'impegno e alla professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori, in un'ottica di redistribuzione delle risorse che non può essere solo a beneficio delle governance e degli azionisti delle banche". "L'impostazione della Piattaforma per il rinnovo del Contratto Nazionale del Credito – ha aggiunto - ribadisce l'importanza del settore e delle lavoratrici e dei lavoratori per lo sviluppo dell'economia e il presidio dei territori, riconoscendo la centralità delle persone e il loro ruolo fondamentale nello svolgimento di un servizio, a partire da quello della tutela del risparmio, essenziale per il Paese. La Piattaforma, che ora sarà sottoposta agli organismi competenti delle Organizzazioni Sindacali e a seguire alle lavoratrici e ai lavoratori, guarda al futuro delle persone".

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