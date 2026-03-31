Bonifici ordinari fermi dal 2 al 6 aprile: cosa cambia per i clienti

Target2, il sistema che regola i bonifici ordinari - quelli che solitamente impiegano una o due giornate lavorative per essere incassati dal beneficiario - tra le banche europee, verrà messo in pausa per una manutenzione programmata. L'interruzione inizierà la mattina del 2 aprile e terminerà la sera del 6. Durante questo periodo, tutti i bonifici ordinari inviati dai clienti verranno messi in coda e processati solo alla riapertura del sistema. La scelta di concentrare la manutenzione nei periodi di festivi non è casuale: Natale e Pasqua sono tradizionalmente momenti di minore attività bancaria, con un calo significativo delle transazioni. Questo permette agli operatori del sistema di effettuare aggiornamenti e controlli senza impattare eccessivamente sulla vita economica quotidiana.

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