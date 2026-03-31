Il via libera al Conto Termico 3.0 è arrivato lo scorso 5 agosto 2025 con l’adozione - da parte del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - del decreto che ha aggiornato e potenziato il meccanismo di incentivazione per interventi di piccole dimensioni, finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici. La disponibilità annua nel dettaglio è di 500 milioni per privati e imprese e 400 milioni alla pubblica amministrazione (di cui 20 milioni destinati alle Diagnosi Energetiche). Questi fondi non sono stati esauriti.