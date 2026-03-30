L’Italia non è comunque l’unica che sta tornando a guardare al carbone. A livello internazionale diversi Paesi stanno facendo lo stesso. Negli Stati Uniti, per esempio, l'amministrazione di Donald Trump ha rimosso i vincoli sulle emissioni. In Germania, dove l'uscita è prevista nel 2038, il cancelliere Friedrich Merz non esclude rinvii.