Decreto bollette domani in Aula, tutte le novità in arrivo nel testo

Introduzione

È previsto per lunedì 30 marzo l’arrivo in Aula alla Camera dei deputati del Decreto bollette. Il governo ha preannunciato l'apposizione della questione di fiducia: martedì dalle 12.20 sono previste le dichiarazioni di voto e dalle 14 è prevista la chiama per appello nominale. A stabilirlo nei giorni scorsi è stata la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Intanto negli ultimi giorni sono emersi dettagli su tutte le novità che sono state inserite nel testo tramite emendamenti, oltre a quanto previsto nel momento dell’approvazione da parte del Consiglio dei ministri.