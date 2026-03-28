Lavoro e IA, i consigli per valorizzare il proprio curriculum vitae

Job Farm mette a confronto il mercato del lavoro in Italia nell’arco degli ultimi 12 anni. Nel 2013 l’occupazione fa i conti con gli strascichi della crisi economico-finanziaria. Stando ai dati Istat, la platea di lavoratori ammonta quell’anno a 22 milioni di unità, il 55-56% del totale degli occupabili.

La disoccupazione supera il 12%, soprattutto tra i giovani dove il tasso oltrepassa il 40%. A preoccupare gli analisti dell'epoca è anche il dato sui Neet. Come certificato dall’Istituto nazionale di statistica e da Eurostat, un italiano su quattro tra i 15 e i 29 anni non studia e non lavora con un tasso complessivo prossimo al 26%, tra i più alti in Europa.

Il conseguimento della laurea comporta in media l’avvio di un percorso di inserimento lento caratterizzato da lunga precarietà, stage poco o per nulla retribuiti e stabilizzazione posticipata di diversi anni. A completare il quadro è il miraggio del “posto fisso” a fronte della capacità di proporsi sul mercato con flessibilità e adattamento.

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