Decreto Fiscale 2026, quali sono le novità in arrivo

"Abbiamo rispettato le indicazioni arrivate dalla Corte di giustizia Ue con la sentenza del 1° agosto sulla direttiva madre figlia che ha comportato oneri per 1,3 miliardi di euro", ha spiegato ancora Leo. "In questi primi tre mesi di applicazione sono emerse criticità. Da qui l'intenzione, d'accordo con il ministro Giorgetti, di semplificare al massimo la vita degli operatori e quindi non ingessare gli investimenti interni ed esteri. Il tentativo è quello di inserire nel decreto fiscale atteso in Consiglio dei ministri entro questa settimana la cancellazione della doppia soglia del 5% o di 500mila euro di valore da verificare per beneficiare della tassazione agevolata all'1,2% con la participation exemption (Pex). L'effetto sarà retroattivo dal 1° gennaio 2026, anche perché finora non c'è stato un impatto immediato sulla tassazione delle operazioni".

Leggi anche: Accordo di libero scambio tra Unione Europea e Australia, cosa prevede e cosa cambia