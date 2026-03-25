Accordo di libero scambio Ue-Australia, cosa prevede e cosa cambia

Guardando a quelli che sono i punti centrali del Parteneriato sulla difesa e la sicurezza, spiccano il rafforzamento della cooperazione sulla sicurezza marittima, la sicurezza informatica, il contrasto alle minacce ibride e alla manipolazione e interferenza di informazioni straniere. Questi punti riflettono la natura in evoluzione delle sfide di sicurezza contemporanee e il rafforzamento della cooperazione nella gestione delle crisi e nelle missioni e operazioni della Politica di Sicurezza e Difesa Comune, comprese esercitazioni, formazione e istruzione.