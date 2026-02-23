Milano Cortina 2026, l’impatto economico (e non solo) delle Olimpiadi

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno rappresentato un biglietto da visita per l’Italia ma hanno portato anche benefici economici per il nostro Paese. A sottolinearlo è stato, tra gli altri, il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò. In un’intervista dei giorni scorsi al Sole 24 ore, infatti, ha spiegato: “Report chirurgici e indipendenti segnalano numeri importanti: ricadute sui territori per 5,3 miliardi di ricavi, 500-600 milioni di gettito in più, 36 mila lavoratori e 18 mila volontari coinvolti". Inoltre, ha aggiunto l'ex numero uno del Coni, “vanno considerati i biglietti staccati (oltre un milione e 300 mila), l'impatto sulla città di Milano (il cui Pil, nel complesso, segna un +1,7%), il fatto che oltre due italiani su tre abbiano seguito con costanza le Olimpiadi (dati certificati Auditel), il gran numero dei giovani che ha seguito la diretta della cerimonia d'inaugurazione dei Giochi". Malagò ha anche sottolineato il successo del "modello diffuso" adottato per queste Olimpiadi invernali: "Si è dimostrato vincente sotto tanti punti di vista. Ne ho discusso di recente anche con il mio omologo francese perché, proprio in previsione dei prossimi Giochi invernali del 2030, la proposta è ospitare gli sport indoor a Nizza e sulla costa Azzurra e gli sport outdoor sulle Alpi francesi".

