Decreto bollette, da scorporo Ets 3 miliardi di risparmi sulla luce

Sul fronte delle aziende energetiche, le più penalizzate dal provvedimento, si è fatto sentire l'ad di A2A, Renato Mazzoncini. L'impatto del decreto bollette sulla sua impresa "non è stato molto forte, perché un'azienda integrata come noi, con tutte le tecnologie di produzione e con un sacco di business, è chiaro che ha dei fattori di compensazione. Certamente un'azienda pura di rinnovabili in questo momento sta soffrendo molto di più, e questo è un tema da porsi". Quanto all'aumento dell'Irap, ha aggiunto, "non mi sembra utile commentare norme fiscali".