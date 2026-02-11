Per legge, spetta ai singoli territori prevedere le agevolazioni ed è dunque importante monitorare i siti istituzionali della propria regione di residenza per verificare se anche quest’anno gli sconti sono stati confermati. Di norma l’obiettivo che anima le esenzioni è semplificare l’accesso alle cure odontoiatriche, in particolare per i soggetti fragili e i nuclei familiari in difficoltà economica. Va detto che gli interventi a tariffe ridotte si limitano alle cure clinicamente necessarie: sono pertanto esclusi i trattamenti estetici.

