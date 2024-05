Ricrescita dei denti, dal 2030 sarà possibile grazie a un farmaco

È questa la promessa dell'azienda giapponese Toregem Biopharma. La start-up dell'università di Kyoto, nata 4 anni fa, sta sviluppando un farmaco anticorpale descritto come "il primo al mondo per la ricrescita dei denti" e da settembre comincerà a testarlo sull'uomo, dopo i risultati positivi ottenuti sugli animali senza effetti collaterali di rilievo.

Dal 2030 si potrà dire addio a dentiere e impianti: per avere una dentatura perfetta basterà fare un'iniezione, pensata per restituire i denti a chi li ha persi o non li ha mai avuti.

La sperimentazione del farmaco

La prima fase della sperimentazione clinica durerà da settembre 2024 ad agosto 2025. La terapia funziona disattivando una proteina chiamata Usag-1, che inibisce la crescita dei denti, e nella fase 1 dei test sull'uomo verrà somministrata endovena a 30 adulti sani di età compresa fra 30 ai 64 anni. Il requisito per accedere a questa cura in via sperimentale è la mancanza di almeno un dente posteriore.

Una volta confermata la sicurezza del farmaco, si passerà alla fase successiva con la somministrazione a bambini dai 2 ai 7 anni ai quali mancano almeno 4 denti dalla nascita. Un problema, quello della mancanza congenita di denti, che si stima riguardi circa l'1% della popolazione, mentre circa lo 0,1% soffre di una condizione nota come oligodontia, che consiste nell'assenza di 6 o più denti. La speranza dei ricercatori è riuscire in futuro a "far crescere i denti non solo nelle persone con patologie congenite, ma anche in chi li ha persi a causa di carie o lesioni".