Bitcoin &co non sono infatti riuscite a rispondere agli sviluppi del mercato legati alle spesso imprevedibili mosse di Donald Trump. Ne è un esempio evidente il rapporto con il dollaro: la moneta americana si è indebolita per gran parte del mese di gennaio, perché gli investitori sono diventati sempre più diffidenti nei confronti dei rischi politici posti dall'amministrazione Usa, ma l'andamento al ribasso della valuta americana, che in passato avrebbe automaticamente sostenuto il valore delle cripto, non ha invece assolutamente inciso sul sentiment dei mercati nei confronti degli asset virtuali.