Con il cosiddetto oro da investimento si intendono monete coniate dopo il 1800, che abbiano avuto corso legale e una purezza almeno pari a 900 millesimi, oltre a lingotti o placchette con peso superiore a un grammo e purezza non inferiore a 995 millesimi. Come noto, i “Compro Oro” sono autorizzati al ritiro e alla valutazione di gioielli usati da privati, ma non possono vendere oro da investimento né fornire consulenza finanziaria, a meno che non siano anche iscritti come Operatori Professionali in Oro (OPO). In questo caso, se iscritti all’albo e muniti di apposita licenza, possono acquistare e vendere questo tipo di oro, offrendo anche servizi aggiuntivi come la custodia e supporto agli investitori.