Oro, nuovo record storico: superata soglia dei 5.000 dollari l’oncia

Economia
Il metallo giallo trainato da forti acquisti difensivi. In una settimana è già a +8% e +17% da inizio 2026, spinto dall'incertezza geopolitica. Salgono anche l'argento e il platino

L’oro supera per la prima volta quota 5.000 dollari l’oncia e aggiorna i massimi storici, spinto dagli acquisti difensivi in un contesto di elevata incertezza geopolitica e commerciale e alla vigilia della riunione della Federal Reserve.Il metallo prezioso segna un rialzo dell’1,63% superando la soglia dei 5.070 dollari. Il rally si inserisce in una settimana già molto forte: l’oro ha guadagnato oltre l’8% negli ultimi giorni e da inizio anno segna un progresso vicino al 17%, dopo la chiusura positiva del 2025.

Le tensioni internazionali 

L’impennata arriva mentre le tensioni – dalla Groenlandia al Venezuela, fino al Medio Oriente – segnalano un aumento del rischio geopolitico e rafforzano il ruolo dell’oro come bene rifugio per eccellenza. Sul fronte monetario, il mercato si aspetta che la Fed mantenga i tassi invariati e guarda con attenzione al discorso del presidente Jerome Powell per ottenere indicazioni sui tempi e sul ritmo di eventuali tagli nel corso dell’anno. Un orientamento prudente o “dovish” tende a sostenere le quotazioni dell’oro riducendone il costo-opportunità.

In rialzo anche platino e argento

Secondo Goldman Sachs, la base della domanda di oro si è ormai ampliata ben oltre i canali tradizionali. Le partecipazioni negli ETF occidentali sono aumentate di circa 500 tonnellate dall’inizio del 2025, mentre stanno diventando sempre più rilevanti nuovi strumenti di copertura dai rischi macroeconomici e gli acquisti fisici da parte di famiglie ad alto reddito. In rialzo anche gli altri metalli preziosi: l'argento avanza di oltre il 2% a 106,56 dollari l'oncia (nuovo record), mentre il platino segna un lieve progresso a 2.798,46 dollari (massimo storico). 

