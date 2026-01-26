Oro, nuovo record storico: superata soglia dei 5.000 dollari l’oncia

Il metallo giallo trainato da forti acquisti difensivi. In una settimana è già a +8% e +17% da inizio 2026, spinto dall'incertezza geopolitica. Salgono anche l'argento e il platino ascolta articolo

L’oro supera per la prima volta quota 5.000 dollari l’oncia e aggiorna i massimi storici, spinto dagli acquisti difensivi in un contesto di elevata incertezza geopolitica e commerciale e alla vigilia della riunione della Federal Reserve.Il metallo prezioso segna un rialzo dell’1,63% superando la soglia dei 5.070 dollari. Il rally si inserisce in una settimana già molto forte: l’oro ha guadagnato oltre l’8% negli ultimi giorni e da inizio anno segna un progresso vicino al 17%, dopo la chiusura positiva del 2025.

Le tensioni internazionali L’impennata arriva mentre le tensioni – dalla Groenlandia al Venezuela, fino al Medio Oriente – segnalano un aumento del rischio geopolitico e rafforzano il ruolo dell’oro come bene rifugio per eccellenza. Sul fronte monetario, il mercato si aspetta che la Fed mantenga i tassi invariati e guarda con attenzione al discorso del presidente Jerome Powell per ottenere indicazioni sui tempi e sul ritmo di eventuali tagli nel corso dell’anno. Un orientamento prudente o “dovish” tende a sostenere le quotazioni dell’oro riducendone il costo-opportunità.