Economia

Dollaro in affanno, oro alle stelle e l’euro nel mezzo

Andrea Bignami

©Getty

Il dollaro scende ai minimi dal 2022 mentre l’oro vola, segnalando una crisi di fiducia più che una svolta epocale. L’euro si rafforza ma resta incompiuto: può guadagnare spazio solo se l’Europa colma le sue fragilità strutturali

