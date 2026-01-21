È diventata ormai un’argomentazione chiave degli agenti immobiliari: è tempo di vendere e/o comprare perché i tassi sui mutui si stanno alzando e poi sarà più difficile chiudere la transazione al prezzo migliore. È davvero così? I mutui possono risalire, anche se la Bce non alza il costo del denaro? Sì, ecco perché ascolta articolo

Negli uffici dei consulenti immobiliari, o nei discorsi di chi si ferma davanti alle vetrine degli annunci di vendita e affitto immobili per cercare la casa dei propri sogni, è diventato ormai un tema usuale: i tassi dei mutui stanno risalendo.

Tassi in rialzo, cosa significa Partiamo dal dato. I tassi sui mutui stanno aumentando, nonostante i tagli al costo del denaro fatti dalla Banca centrale europea guidata da Christine Lagarde. L’ultima “sforbiciata”, come si dice in gergo, è avvenuta a giugno 2025. Secondo molti osservatori si tratta di un rialzo strutturale e non congiunturale. Detto in altri termini, tassi più alti degli attuali caratterizzeranno il mercato immobiliare da qui in avanti. A meno che intervengano eventi di una portata tale da modificare le scelte della Bce e l’equilibrio del mercato del real estate, dovremo dire definitivamente addio al decennio di tassi a zero e sotto lo zero che avevano contraddistinto il periodo tra il 2012 e il 2022.

L'andamento dei tassi null'ultimo periodo Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni a dicembre 2025 si è attestato al 3,37%, in lieve aumento rispetto al 3,30% di novembre 2025. A riportalo sono gli ultimi dati rilasciati dall'Abi, nel suo rapporto mensile. L'aumento dei tassi a dicembre, fa notare l'Associazione bancaria italiana, risente dell'andamento Irs: i tassi di riferimento sul mercato sono aumentati nei mesi scorsi, passando dal 2,69% al 2,90% di novembre. Chi ha sottoscritto un mutuo nell'ultimo periodo sembra averlo capito bene: per evitare di esporsi al probabile ulteriore rialzo dei tassi, nel 90% dei casi si è optato per il fisso e non per il variabile.