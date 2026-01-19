Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Eurogruppo, oggi si decide il nuovo vicepresidente della Bce al posto di Luis de Guindos

Economia
©Ansa

A fine maggio scade il mandato di Luis de Guindos. Per la sua successione in lizza sei candidati: Mário Centeno (Portogallo), Martins Kazaks (Lettonia), Madis Müller (Estonia), Olli Rehn (Finlandia), Rimantas Sadzius (Lituania) e Boris Vujcic (Croazia). L’Eurogruppo non vota formalmente ma svolge un ruolo di coordinamento politico per consentire di adottare una raccomandazione al Consiglio europeo

ascolta articolo

A Bruxelles oggi è in programma la riunione dell’Eurogruppo, in cui è attesa la decisione sul nome del prossimo vicepresidente della Banca centrale europea, al posto di Luis de Guindos, il cui mandato scade a fine maggio. Sei i candidati: Mário Centeno (Portogallo), Martins Kazaks (Lettonia), Madis Müller (Estonia), Olli Rehn (Finlandia), Rimantas Sadzius (Lituania) e Boris Vujcic (Croazia).

Come funziona

L’Eurogruppo non vota formalmente ma svolge un ruolo di coordinamento politico per consentire al Consiglio di adottare una raccomandazione al Consiglio europeo. Per indicare il candidato alla vicepresidenza Bce è necessaria una maggioranza qualificata rafforzata dei Paesi dell'area euro: il sostegno di almeno il 72% degli Stati membri (almeno 16 su 21). Raggiunto un accordo politico, spetterà poi al Consiglio adottare la raccomandazione formale al Consiglio europeo, che procederà alla nomina dopo aver consultato la Bce e il Parlamento europeo.

Attesa oggi la decisione

In vista della riunione, la commissione per gli affari Economici e monetari (Econ) del Parlamento europeo ha già svolto scambi informali di vedute con i sei candidati, esprimendo un orientamento a favore del lettone Kazaks e del portoghese Centeno, anche se si tratta di una indicazione non vincolante e che non fa parte della procedura formale. L'obiettivo dell’Eurogruppo è di arrivare a una decisione già oggi, ma un eventuale rinvio a febbraio non avrebbe conseguenze operative.

epa12585162 Italian Economy and Finance Minister Giancarlo Giorgetti (R) and Greek Finance Minister Kyriakos Pierrakakis (L) at the start of Eurogroup Finance ministers Council in Brussels, Belgium, 11 December 2025. The Eurogroup will elect a President for the upcoming new term of office, in line with Protocol (No 14) on the Eurogroup, annexed to the EU treaties. Vincent Van Peteghem, Belgium's Finance Minister, and Kyriakos Pierrakakis, Greece's Finance Minister, are the two candidates vying for the role. EPA/OLIVIER HOSLET

Vedi anche

Eurogruppo, eletto nuovo presidente: è il ministro greco Pierrakakis

I favoriti

L'attenzione si concentra in particolare su quattro candidati: Rehn, governatore della Banca centrale finlandese ed ex commissario europeo, viene indicato come il profilo tecnicamente più solido, grazie a una lunga esperienza nelle istituzioni europee e nella politica economica. Kazaks, governatore della Banca centrale lettone, è considerato un candidato di forte impronta monetaria e ha raccolto il favore della Econ. Uno stesso supporto informale dalla commissione del Pe ha ottenuto Centeno, governatore della Banca centrale portoghese ed ex ministro delle Finanze, che può contare su un profilo che unisce esperienza politica e di banca centrale. Possibile outsider è infine Vujcic, governatore della Banca centrale croata, che potrebbe raccogliere consensi nel quadro degli equilibri geografici dell'Eurozona.

Vedi anche

Bulgaria, il Paese adotta ufficialmente l'Euro
FOTOGALLERY

©Ansa

1/8
Mondo

Da Milano a Parigi, trattori bloccano strade contro accordo Mercosur

Giornata di blocchi in tutta Europa contro l’accordo di libero scambio dell’Unione europea con il blocco sudamericano del Mercosur. E proprio questa mattina, mentre il traffico delle principali capitali europee resta bloccato dai trattori, dalla maggioranza dei Paesi Ue è arrivato il primo via libera. L'accordo commerciale è stato approvato con il voto positivo della maggioranza qualificata dei Paesi membri. Cinque governi hanno votato contro : Francia, Polonia, Austria, Ungheria e Irlanda. Il Belgio si è astenuto

Vai alla Fotogallery

Economia: Ultime notizie

L'Airbus A340, voluto da Renzi e costato 168 milioni, venduto a 1 euro

Economia

Il cosiddetto Air Force Renzi, rinominato così perché voluto da Matteo Renzi durante la sua...

Dry January, cresce il mercato dei prodotti senza alcol. I dati

Economia

Da diversi anni ormai, il primo mese dell’anno, per molti, coincide con l’occasione per non bere...

Cos'è il "bazooka" a disposizione dell'Ue contro i dazi di Trump

Economia

Dopo l'applicazione da parte degli Stati Uniti di dazi sui prodotti europei nel 2025, si torna a...

von der leyen e trump

Carta d'identità, durata illimitata per gli over 70: cosa cambia

Economia

Novità in arrivo per gli over 70: la carta d'identità elettronica avrà per loro una durata di 50...

Oxfam: ricchezza record per 3.000 paperoni e metà mondo in povertà

Economia

Nel 2025 i miliardari nel mondo sono diventati più di 3.000, con una ricchezza netta aggregata di...

CARDIFF, WALES - JULY 11: A close-up of an Oxfam store sign on July 11, 2023 in Cardiff, Wales. (Photo by Matthew Horwood/Getty Images)

Economia: I più letti