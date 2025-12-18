Bce, attesa decisione tassi. Lagarde pronta ad alzare stime crescita

Bce, attesa per la decisione sui tassi. Lagarde pronta ad alzare le stime di crescita UeEconomia
L’ipotesi di un taglio dei tassi si allontana, con la Banca centrale che dovrebbe restare sull'attuale 2%. Inoltre la scorsa settimana la presidente, parlando delle previsioni, aveva spiegato che l'economia, rispetto ai timori in primavera di un forte impatto dei dazi di Trump, "va meglio di quanto si temesse"
L’ipotesi di un taglio dei tassi Bce si allontana, con la Banca centrale che dovrebbe restare sull'attuale 2% mentre si affaccia l'ipotesi contraria di un rialzo. E a suffragare il mantra "siamo ben posizionati" con il costo del denaro al 2%, che la presidente Christine Lagarde dovrebbe ribadire oggi, arriva una probabile, quasi certa, revisione in meglio delle stime di crescita per l'Eurozona. È lo scenario che si prospetta per la riunione della Bce oggi a Francoforte, l'ultima di un 2025 segnato, per la prima metà d'anno, dalla "coda" delle riduzioni dei tassi iniziata a metà 2024, e per la seconda da una stabilità: costo del denaro fermo al 2% con un'inflazione ancorata sull'obiettivo anch'esso del 2%.
Gli scenari
Le nuove "staff projections" che Lagarde presenterà oggi porteranno una sorpresa: l'economia, rispetto ai timori in primavera di un forte impatto dei dazi di Trump, "va meglio di quanto si temesse" e la Bce "potrebbe migliorare di nuovo le sue previsioni a dicembre", aveva anticipato Lagarde la scorsa settimana. Le ultime stime, a settembre, indicavano un +1,2% di crescita per il 2025, già rivisto in meglio dallo 0,9% precedente, e a seguire 1% per il 2026 e 1,3% per il 2027. Probabile inoltre la prospettiva di tassi stabili per un periodo prolungato anche di fronte ai rischi geopolitici e a quelli di una correzione delle Borse su cui da mesi la Bce invia avvertimenti.
