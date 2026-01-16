“I fanghi prodotti dalle alluvioni ma anche di quelli che tanti ritengono siano dovuti agli sversamenti industriali hanno ormai ricoperto la sabbia dei fondali”, ha spiegato Stival. “La sabbia è invece l’habitat naturale nel quale i molluschi si riproducono. Di fatto la nostra cooperativa che in media pescava 4 quintali di vongole l’ora adesso ha l’attività quasi azzerata. Con l’aggravante che le nostre licenze che sono per le draghe idrauliche non possono essere utilizzate per effettuare altre tipologie di pesca. Non possiamo insomma riconvertirci ma dobbiamo solo fermare le nostre imbarcazioni”. Secondo lui l’inizio della crisi è da ricercarsi nel disastro che nel 2018 colpì la foresta di Vaia: “Ci si ricorda solo la devastazione degli alberi. Ma nessuno ha mai fatto notare gli effetti che da quel disastro si sono avuti a valle. Quell’evento catastrofico ha prodotto danni enormi sul mare”.