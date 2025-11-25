Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Ambiente

Dal granchio blu al punteruolo rosso: le specie aliene sono in aumento

Gabriele De Palma
©Getty

Sono in media 25 ogni anno nell’ultimo lustro gli organismi che arrivano, si ambientano e proliferano, purtroppo a volte a spese delle specie endemiche. Lo Stivale è la destinazione preferita nel mondo e le ripercussioni per l’ecosistema e l’economia non sono da poco. I dati dell’ultimo report Ispra

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ