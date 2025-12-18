Pensione anticipata, nel 2035 serviranno 44 anni e due mesi d’attività

Se con l’emendamento per la pensione anticipata serviranno 44 anni e due mesi, con quella di vecchiaia un lavoratore che avrà compiuto a gennaio 2036 già 67 anni e 10 mesi, ed è quindi nato quindi prima del marzo 1967, potrà uscire in pensione di vecchiaia. Il calcolo non vale per le lavoratrici che dovranno aspettare invece 43 anni e due mesi (42 anni e 8 mesi di contributi + sei mesi di finestra mobile). Quindi in pratica la pensione anticipata può essere raggiunta solo se si è cominciato a lavorare prima dei 23 anni.

