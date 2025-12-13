Da assunzioni a scudo penale, le norme sulla sanità nel Milleproroghe

Oltre allo scudo penale per gli operatori sanitari, nel Milleproroghe ci sono anche altre norme che riguardano la sanità. Ad esempio, è stato deciso di prorogare di un anno - quindi fino al 31 dicembre 2026 - la deroga temporanea al vincolo di incompatibilità per le professioni sanitarie dipendenti dal Servizio sanitario nazionale. Questo vuol dire che infermieri e altri operatori sanitari dipendenti del Ssn, chiedendo l’autorizzazione all’Asl e rispettando dei paletti, potranno svolgere attività libero-professionale al di fuori dell’orario di servizio. Le incompatibilità, in particolare, non si applicano per le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. Inoltre, per quanto riguarda la normativa sanitaria e la ricerca, Palazzo Chigi ha fatto sapere che “vengono abrogati taluni divieti sull’utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d’organo e sostanze d’abuso”.