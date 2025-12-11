Best Workplaces in Sud Italia 2025, la classifica delle aziende

A parlare dell’importanza della crescita del Sud Italia è stata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al seminario sulla Coesione territoriale che si è svolto alla Camera. "In questi tre anni abbiamo gettato le basi per una totale inversione di rotta certificata anche dalla principali istituzioni, Istat, Bankitalia, Svimez che registrano da tre anni un livello di crescita al Sud superiore a quello del Centro-Nord", ha detto la premier. "Il nostro obiettivo è chiaro: costruire un'Italia più forte, più unita più coesa, un'Italia dove l'unico divario consentito è quello fra il traguardo che ci si pone e la forza di volontà che ci vuole per raggiungerlo", ha spiegato Meloni. "In un anno abbiamo chiuso tutti e ventuno gli accordi di coesione" con Regioni e Province Autonome "per il ciclo 2021-2027 della Coesione, liberando 45 miliardi di investimenti ai quali si stanno aggiungendo via via gli accordi con le amministrazioni centrali”.

