Best Workplaces in Sud Italia 2025, la classifica delle aziende

Best Workplaces in Sud Italia 2025, la classifica delle migliori aziende in cui lavorareEconomia
Introduzione
È stata pubblicata da Great Place to Work Italia la classifica dei Best Workplaces in Sud Italia 2025, cioè le migliori aziende presso cui lavorare: per stilare il ranking sono state raccolte le opinioni di più di 7mila lavoratori appartenenti alle stesse organizzazioni, che hanno partecipato all’indagine sul clima aziendale. Le persone coinvolte hanno compilato il questionario Trust Index, pensato per analizzare la qualità dell’ambiente di lavoro.
Quello che devi sapere
Il livello di soddisfazione dei lavoratori
Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la fotografia che emerge dall’edizione 2025 del Best Workplaces in South Italy mostra un Trust Index dei migliori ambienti di lavoro pari all’89%: si tratta di un dato sensibilmente più alto del 45% di media delle aziende meridionali rilevato dallo European Workforce Study. Il divario è ancora più accentuato se si osservano i dati sull’Overall Satisfaction: questa è infatti pari al 92%, contro il 44% dello European Workforce Study.
Leggi anche: Lavoro, tasso di occupazione al 62,7%: raggiunto livello record in Italia
Dove sono e di cosa si occupano le aziende
La classifica stilata da Great Place to Work Italia permette anche di disegnare una mappa della collocazione geografica delle aziende del Sud che sono state premiate: il 40% risulta essere in Puglia, mentre il 30% è localizzato in Abruzzo. Le altre sono divise fra Calabria, Molise e Sicilia. Per quanto riguarda invece il settore in cui operano queste compagnie, oltre la metà sono attive nell’IT. A seguire, il 20% delle imprese è nel campo dell’ospitalità, mentre le restanti si occupano di assistenza sanitaria, servizi finanziari e assicurazioni.
Leggi anche: Giovani che lasciano l’Italia, tra il 2011 e il 2024 sono stati 630mila: i dati
Qual è la migliore azienda secondo la classifica
Guardando adesso alla classifica delle prime 10 aziende secondo Best Workplaces in Sud Italia 2025, al primo posto si trova Halley SUD: si tratta dell'affiliato per il Sud Italia del Gruppo Halley Informatica, fondato nel 1979 e oggi parte di una rete nazionale che serve oltre 3.200 clienti in tutto il Paese. L’azienda è specializzata nella fornitura di soluzioni informatiche e servizi digitali per la Pubblica Amministrazione, ha sede a Catania e conta all’attivo 37 dipendenti.
Il podio della classifica
In seconda posizione nella classifica stilata da Great Place to Work Italia si trova GalileoLife: con sede a Maglie in provincia di Lecce, è attiva nel settore della salute e conta all’attivo 90 dipendenti. Il team della società è formato da professionisti di settori diversi e con competenze specifiche, che supportano i farmacisti italiani. In terza posizione, invece, si trova Apuliasoft: con sede a Bari, è attiva nel campo dello sviluppo di software, realizzati per aiutare i loro clienti a raggiungere i loro obiettivi di business. È stata fondata nel 2015 e ha 45 dipendenti.
La top10 delle migliori aziende
Scorrendo ancora la graduatoria dei Best Workplaces in South Italy 2025, si trovano: Novidis, azienda con sede in Abruzzo che si occupa di IT; ACSoftware, localizzata in Calabria e anch’essa attiva nel campo dell’IT; Studioware, un’altra azienda IT che si trova in Abruzzo; Prestiter, realtà del Molise che si occupa di servizi finanziari e assicurativi; Algomera, impresa della Puglia attiva nel settore IT; Egnazia Ospitalità Italiana, realtà anch’essa pugliese che si occupa di ospitalità; e infine Bluserena, azienda dell’Abruzzo anch’essa impegnata nell’ospitalità.
I criteri con cui sono state scelte le aziende
Guardando ai motivi per cui queste aziende sono entrate nella top 10, emerge come abbiano ottenuto punteggi superiori alla media delle realtà del Sud Italia in quattro aree: imparzialità, accoglienza, integrità e coinvolgimento. “Meritocrazia nelle promozioni ed equità retributiva non sono principi astratti, ma leve strategiche”, ha detto Beniamino Bedusa, presidente di Great Place to Work Italia, a Il Corriere della Sera, aggiungendo che in un territorio dove si teme la fuga dei talenti la qualità dell’esperienza dei collaboratori è un fattore decisivo di competitività.
Meloni: "Il Sud corre più del Centro-Nord"
A parlare dell’importanza della crescita del Sud Italia è stata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al seminario sulla Coesione territoriale che si è svolto alla Camera. "In questi tre anni abbiamo gettato le basi per una totale inversione di rotta certificata anche dalla principali istituzioni, Istat, Bankitalia, Svimez che registrano da tre anni un livello di crescita al Sud superiore a quello del Centro-Nord", ha detto la premier. "Il nostro obiettivo è chiaro: costruire un'Italia più forte, più unita più coesa, un'Italia dove l'unico divario consentito è quello fra il traguardo che ci si pone e la forza di volontà che ci vuole per raggiungerlo", ha spiegato Meloni. "In un anno abbiamo chiuso tutti e ventuno gli accordi di coesione" con Regioni e Province Autonome "per il ciclo 2021-2027 della Coesione, liberando 45 miliardi di investimenti ai quali si stanno aggiungendo via via gli accordi con le amministrazioni centrali”.
Leggi anche: Sud, la fuga di cervelli costa più di 4 miliardi: i dati