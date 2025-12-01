Pagamenti Inps dicembre 2025, le date da segnare sul calendario

L’assegno dell’ultimo mese sarà più consistente, grazie all’arrivo di alcuni extra. Una di queste è la tredicesima, che però sarà assoggettata integralmente all’IRPEF secondo le regole ordinarie: non sono infatti previste agevolazioni, sconti d’imposta o trattamenti di favore. Chi percepisce un trattamento minimo e dichiara un reddito individuale entro la soglia di circa 7.844 euro potrà comunque beneficiare del bonus natalizio pari a 154,94 euro, che verrà corrisposto contestualmente alla mensilità aggiuntiva di dicembre. La quattordicesima, invece, resta riservata esclusivamente a coloro che soddisfano i criteri di età e di reddito stabiliti dalla normativa vigente.