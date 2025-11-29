Agenzia delle Entrate, al via delega unica agli intermediari: la guida

Nella guida dell’Agenzia delle Entrate si legge che “la delega unica ai servizi dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere conferita all’intermediario dalle persone fisiche per sé stesse o per il soggetto di cui sono rappresentanti (nel caso in cui svolgano la funzione di tutore, curatore speciale o amministratore di sostegno), per il minorenne di cui sono genitori e per il deceduto di cui sono eredi. Per quanto riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche, la delega deve essere conferita dal rappresentante legale. Limitatamente ai servizi ‘Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche’ e ‘Accreditamento e censimento dispositivi’ del portale ‘Fatture e Corrispettivi’, la delega può essere conferita anche a soggetti che non sono intermediari”.

