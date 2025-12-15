Lavoro, ipotesi doppia detassazione su aumenti contrattuali: le novità

La riproposizione della detassazione sugli aumenti in busta paga incontra il plauso dei sindacati, a partire dalla Uil che parla di “risposta diretta per circa 4 milioni di lavoratori”. In una fase in cui i rinnovi procedono a rilento e l’inflazione minaccia i salari reali, la sigla ponte l'accento su un intervento che mira ad alleggerire il peso fiscale sui contratti già rinnovati nel biennio 2024-26. “La nostra battaglia continua, a cominciare dalla richiesta sia di innalzare il tetto da 28mila a 35mila euro sia di estendere gli effetti del provvedimento ai contratti firmati nel 2024 e con ratei che maturano nei prossimi anni”, è stato il commento del segretario generale Uil, Pierpaolo Bombardieri.